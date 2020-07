Έχοντας δεχθεί σφοδρή κριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσφερε στον εαυτό του, την παραμονή της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου, μια βραδιά με πυροτεχνήματα και μια ομιλία σε πολύ σκληρό τόνο.

Ο Τραμπ μίλησε υπό το βλέμμα τεσσάρων μακρινών προκατόχων του: του Τζορτζ Ουάσινγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Θίοντορ Ρούζβελτ και του Αβραάμ Λίνκολν.

WATCH: Fireworks explode above Mount Rushmore after Trump's speech at the 2020 Independence Day event in South Dakota pic.twitter.com/7cqHux8KvI

Τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές ο Τραμπ μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος που φώναζε συνθήματα όπως «τέσσερα ακόμα χρόνια».

«Θα πούμε την αλήθεια όπως είναι, χωρίς να απολογούμαστε: Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η πιο δίκαιη και η πιο εξαιρετική χώρα που έχει υπάρξει ποτέ στη Γη», δήλωσε ο Τραμπ.

Την ώρα που γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα σύμβολα της Ιστορίας της χώρας και ενώ αγάλματα των στρατηγών της Συνομοσπονδίας αποκαθηλώνονται από διαδηλωτές κατά των φυλετικών διακρίσεων, ο Τραμπ καταδίκασε «μια εκστρατεία που έχει στόχο να εξαλείψει την ιστορία μας, να δυσφημίσει τους ήρωές μας, να διαγράψει τις αξίες μας και να κάνει κατήχηση στα παιδιά μας». Αλλά «οι Αμερικανοί είναι δυνατοί και περήφανοι», είπε.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι διαδηλώσεις που γίνονται για τη φυλετική ανισότητα στην αμερικανική κοινωνία απειλούν τα θεμέλια του αμερικανικού πολιτικού συστήματος.

«Ας μην γελιόμαστε, αυτή η αριστερή πολιτιστική επανάσταση έχει σχεδιαστεί για να ανατρέψει την αμερικανική επανάσταση», δήλωσε ο Τραμπ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει έναν «Εθνικό Κήπο Αμερικανών Ηρώων», τον οποίο περιέγραψε ως ένα μεγάλο πάρκο όπου θα εκτίθενται αγάλματα των «σημαντικότερων Αμερικανών που έζησαν ποτέ», χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δεχθεί κριτική για την αντίδραση του απέναντι στις πανεθνικές διαδηλώσεις, τις οποίες πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ, ενός Αφροαμερικανού που πέθανε κατά τη βίαιη προσαγωγή του από αστυνομικούς στη Μινεάπολις. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις, διαδηλωτές σε διάφορες πόλεις βανδάλισαν αγάλματα στρατηγών της Συνομοσπονδίας. Σε μια περίπτωση, προσπάθησαν ανεπιτυχώς να αποκαθηλώσουν άγαλμα του πρώην Αμερικανού προέδρου Άντριου Τζάκσον, γνωστού για τις λαϊκιστικές του πολιτικές, ο οποίος είχε στην ιδιοκτησία του σκλάβους και εκδίωξε πολλές φυλές Ινδιάνων αυτοχθόνων.

These American Patriots love Trump so much, they arrived early at Mount Rushmore to show their respects.#MtRushmorepic.twitter.com/ATPlVv9mWS

