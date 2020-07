Τον Μάιο, δυνάμεις που δηλώνουν πίστη στην ΚΕΕ κατέλαβαν την αεροπορική βάση Αλ Ουατίγια, 140 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, η οποία βρισκόταν μέχρι τότε στα χέρια των αντιπάλων τους, των στρατευμάτων του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Ενισχυμένες χάρη στη στρατιωτική υποστήριξη της Τουρκίας — με προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και «συμβούλους» — οι δυνάμεις της ΚΕΕ κατέγραψαν σειρά καίριων επιτυχιών στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες, ανακτώντας το σύνολο της βορειοδυτικής Λιβύης, εξέλιξη που σηματοδότησε την αποτυχία της εφόδου που είχαν εξαπολύσει τον Απρίλιο του 2019 τα στρατεύματα του Χάφταρ για να κυριεύσουν την Τρίπολη και να τελειώνουν με την ΚΕΕ.

Μετά την κατάληψη της βάσης Αλ Ουατίγια, οι δυνάμεις του Χάφταρ κατηγορούν την ΚΕΕ ότι την παρέδωσε στην Τουρκία.

Τουρκική στρατιωτική πηγή είχε πει τον περασμένο μήνα ότι η Τουρκία διεξάγει συνομιλίες με την ΚΕΕ για τη δημιουργία δύο τουρκικών βάσεων στη Λιβύη, η μία από την οποία θα είναι η Αλ Ουατίγια, η σημαντικότερη αεροπορική βάση στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Ο βομβαρδισμός το βράδυ του Σαββάτου στη βάση Αλ Ουατίγια διεξήχθη από άνανδρη ξένη αεροπορία που υποστηρίζει τον εγκληματία πολέμου (σ.σ. τον Χάφταρ) σε μια απελπισμένη προσπάθεια να καταγάγει ηθική νίκη», είπε ο υφυπουργός Άμυνας της ΚΕΕ, ο Σάλαχ αλ Νάμρους.

