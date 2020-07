Επισημαίνει, μάλιστα, ότι «καταργώντας την Αγία Σοφία ως μνημείο, η Τουρκία κλείνει το παράθυρο που ο Ατατούρκ άνοιξε στον κόσμο».

The re-conversion of Hagia Sophia into a mosque is the worst example of religious chauvinism. By shuttering Hagia Sophia as a monument, Turkey has shut the window that Ataturk opened to the world. #HagiaSophia

«Τα συνταρακτικά νέα σχετικά με την Αγία Σοφία ελπίζουμε να μη σηματοδοτούν την επιδείνωση της πολιτικής της τουρκικής κυβέρνησης έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας, δηλαδή την προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας» σημειώνει.

We hope that the terrible news about Hagia Sophia does not signal a deterioration of the stand of the Turkish government toward the Ecumenical Patriarchate and the other Christian minorities of Turkey, and a negative turn from respect for religious freedom. #HagiaSophia

— Elpidophoros (@Elpidophoros) July 10, 2020