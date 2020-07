Τον γύρο του κόσμου έκανε πρόσφατα η είδηση ότι ένα εξάχρονο αγόρι, ο μικρός Μπρίτζερ, έγινε ασπίδα για να προστατεύσει την μικρή αδερφή του όταν της επιτέθηκε σκύλος.

Το περιστατικό συνέβη στο Τσεγιέν του Γουαϊόμινγκ στις ΗΠΑ. Αψηφώντας τον κίνδυνο, το αγόρι μπήκε μπροστά στην τετράχρονη αδελφή για να τη σώσει από ένα εξαγριωμένο γερμανικό τσοπανόσκυλο με αποτέλεσμα να δεχτεί εκείνο τις δαγκωματιές στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Μάλιστα ο 6χρονος ανέφερε στην οικογένεια του ότι σκέφτηκε ότι αν έπρεπε κάποιος να πεθάνει, ένιωσε ότι έπρεπε να ήταν αυτός και όχι η αδερφούλα του.

Ευτυχώς η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο χρειάστηκε να κάνει 90 ράμματα και πλέον αναρρώνει στο σπίτι με την οικογένειά του.

Ο ηθοποιός Κρις Έβανς συγκινήθηκε από τη γενναία πράξη του αγοριού και έσπευσε να δωρίσει την αυθεντική ασπίδα του Captain America στον Μπρίτζερ ο οποίος είναι μεγάλος φαν των Avengers της Marvel. Σε ένα βίντεο που έγινε viral στα social media, ο ηθοποιός συγχαίρει τον μικρό, τον αποκαλεί ήρωα και σημειώνει ότι οι γονείς του και η αδελφή του πρέπει να νιώθουν πολύ υπερήφανοι και τυχεροί.

Bridger, 6 years old, saved his little sister from an attacking dog. He knew he would get hurt, but he did it anyway. He’s a hero.

So, we made this happen. One of the most fulfilling things, ever, huge thanks to Chris Evans.

Spread love. ❤️ pic.twitter.com/PKxeHcyPyk

— BD (@BrandonDavisBD) July 16, 2020