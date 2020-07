«Οι ζημιές επικεντρώνονται στο μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο που φαίνεται πως έχει καταστραφεί πλήρως. Η εξέδρα στην οποία βρίσκεται είναι πολύ ασταθής και κινδυνεύει να καταρρεύσει», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν καπνό να βγαίνει από το αρχιτεκτόνημα του 15ου αιώνα.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4

Massive fire breaks out at the historic #Nantes Cathedral in #France

