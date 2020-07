Τη στιγμή της πειρατείας το πλοίο με σημαία Λιβερίας έπλεε 244 ναυτικά μίλια νότια του Κοτονού του Μπενίν και νότια - νοτιοδυτικά της Νιγηρίας στη δυτική Αφρική. Οι πειρατές απήγαγαν 15 από τα 20 μέλη του πληρώματος, που είναι Ρώσοι, Ουκρανοί και Γεωργιανοί.

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ασφαλείας Dryad Global, στο πλοίο επιτέθηκαν οκτώ ένοπλοι πειρατές. Όπως εκτιμά η εταιρεία, οι δράστες πέρα από τη χρήση ταχύπλοων υποστηρίζονται από κάποιο μεγαλύτερο μητρικό σκάφος, που τους επιτρέπει να κάνουν επιχειρήσεις στα ανοικτά παρά τις κρατικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της πειρατείας.

#breaking #Kidnapping of crew MT CURCACAO TRADER boarded 244nm South Cotonou / 210nm WSW Bayelsa State #Nigeria. Vessel boarded by 8 armed individuals resulting in the kidnap of 15 crew believed to be Russian and Ukrainian. Read our analysis https://t.co/FlcvPWK0rH pic.twitter.com/N3t1aZ28Es

— Dryad Global (@GlobalDryad) July 17, 2020