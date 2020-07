Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την ένταση στα ελληνοτουρκικά, μπορεί από τη μια να καλούσε την Τουρκία να αποχωρήσει από την περιοχή, από την άλλη όμως «γκρίζαρε» την περιοχή μιλώντας για «αμφισβητούμενα ύδατα».

Τα πράγματα στη θέση τους ήρθε να βάλει ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος απευθυνόμενος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ανάρτησή του σημείωσε: «Ας είμαστε απόλυτα καθαροί – η μόνη χώρα που «αμφισβητεί» τα συγκεκριμένα νερά, είναι η Τουρκία. Αυτά τα νερά ανήκουν στην Ελλάδα, και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ οφείλει να αναγνωρίσει ότι μοναδική υπεύθυνη για την ένταση σ' αυτά, είναι η Τουρκία».

Let’s be crystal clear—the only country “disputing” these waters is Turkey. These waters belong to Greece, and the State Department must unequivocally and publicly recognize that Turkey alone is responsible for the tension over them. https://t.co/iHG1gXVNH4

