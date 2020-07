ΔΙΕΘΝΗ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας πρόσθεσε ότι εκείνοι που παραβιάζουν θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να υφίστανται κυρώσεις.

«Η Κύπρος θα είναι πάντοτε η πιο φιλόξενη μεταξύ των χωρών όσον αφορά τον γαλλικό στόλο και όχι μόνο. Υπήρξαμε πάντοτε και συνεχίζουμε να είμαστε μια χώρα πραγματικής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Βοηθήσαμε στο παρελθόν στην εκκένωση των χημικών από την Συρία, βοηθήσαμε πολλές κρίσεις στη Μέση Ανατολή, όπως του Λιβάνου, και ενδεχομένως να χρειαστεί να ξανασυμβάλλουμε και προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης κατά την προσέλευσή του στο Μέγαρο των Ηλυσίων στην Γαλλία.

Navtex Ελλάδας-Κύπρου ως απάντηση στην τουρκική - Είναι στην ίδια περιοχή

Δική τους Navtex εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος, ως απάντηση στην τουρκική στο Καστελόριζο.

H Navtex Ελλάδας και Κύπρου αφορά την ίδια περιοχή ερευνών για την οποία εξέδωσε τη Navtex η Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται πως οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά την έκδοση της τουρκικής Navtex.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική Navtex και προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας.

Απαντώντας στο διάβημα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, ισχυρίστηκε πως η Navtex αφορά τουρκικά χωρικά ύδατα.

Η Navtex της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

