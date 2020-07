Μία ημέρα πριν η Αγία Σοφία λειτουργήσει ως τζαμί ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλικαγιά δήλωσε, σύμφωνα με τη Haberler, ότι όλοι περιμένουν με μεγάλο ενθουσιασμό την πρώτη μουσουλμανική προσευχή.

Η κύρια προσευχή αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 13:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, ωστόσο οι πόρτες της Αγίας Σοφίας θα ανοίξουν από τις 10 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως την επόμενη ημέρα το πρωί.

«Ζητούμε από τους πολίτες να φέρουν μαζί τους, μάσκα, χαλί προσευχής, υπομονή και κατανόηση», είπε ο Γερλικαγιά.

Θα υπάρχουν 5 διαφορετικά σημεία για προσευχή και 11 σημεία ελέγχου των πιστών.

Την τελετή, στην οποία θα παρίστανται ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το υπουργικό συμβούλιο, θα διευθύνει ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας Αλί Ερμπάς.

Λίγες ώρες πριν από την πρώτη προσευχή και μόλις τέσσερις μέρες μετά την πρώτη επίσκεψή του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε και πάλι στην Αγία Σοφία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής hurriyet, ο Τούρκος πρόεδρος ήρθε από την Άγκυρα, όπου βρισκόταν, στην Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενος -μεταξύ άλλων- από τον Φουάτ Οκτάι και αξιωματούχους, και μετέβη αμέσως στην Αγία Σοφία.

Φωτογραφίες από την επιθεώρηση των προετοιμασιών ανέβασε στο Twitter και ο ίδιος ο Ερντογάν.

