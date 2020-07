Μετά την τουρκική προκλητική Navtex και λίγες μόλις ώρες πριν την πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία, ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, Τζιχάτ Γιαϊτζί, προτείνει την αλλαγή της ονομασίας του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα Ahval, που επικαλείται το Veryansın news, ο Γιαϊτζί δηλώνει ότι η Τουρκία δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τον όρο «Αιγαίο»που έχει ελληνική ρίζα και προτείνει να μετονομαστεί σε «Θάλασσα των νήσων» (Islands Sea) ή Βόρεια Μεσόγειος (Northern Mediterranean)

Architect of Turkey's naval expansion doctrine suggests name change for Aegean Sea https://t.co/PFp9fb2KXO | ▪ Ahval News pic.twitter.com/LpAKx8WHcZ

— Ahval (@ahval_en) July 23, 2020