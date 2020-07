Η πρώτη προσευχή πραγματοποιείται παρουσία του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υπέγραψε και το σχετικό διάταγμα για την αλλαγή του καθεστώτος στο μνημείο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήρε το μικρόφωνο από τον ιμάμη και διάβασε προσευχή από το Κοράνι ο ίδιος.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH

