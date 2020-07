Παρουσία χιλιάδων πιστών ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, η πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία, μετά την επαναλειτουργία της ως τζαμί ύστερα από 86 χρόνια, με τον Τούρκο πρόεδρο να πρωτοστατεί.

Η τελετή ξεκίνησε με ανάγνωση στίχων του Κορανίου από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στην συνέχεια ακούστηκε το κάλεσμα για προσευχή από τους τέσσερις μιναρέδες που βρίσκονται γύρω από τον ναό.

Μάλιστα ο ανώτατος ιμάμης και επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet), Αλί Ερμπάς, σε μία κίνηση συμβολισμού που παραπέμπει σε οθωμανική κατάκτηση, όπως επισημαίνει ο ο εξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, ανέβηκε στον άμβωνα σέρνοντας ένα οθωμανικό ξίφος.

Symbolism matters: #Turkey gov't top Imam uses Ottoman sword ⚔️to climb up the staircase of Minbar (pulpit) before delivering a sermon for Friday prayer in #HagiaSophia where entire Turkish leadership is present.

Sword represents the conquest for #Erdogan's neo-Ottoman dreams. pic.twitter.com/yh3qMd8cL2

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 24, 2020