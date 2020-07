«Το τουρκικό πλοίο Oruc Reis ξεκίνησε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εξασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου» ανέφερε χαρακτηριστικά η τουρκική πρεσβεία.

Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα και λίγο πριν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος απέσυρε το tweet και έγραψε ότι το Oruc Reis είχε δηλώσει στις 21 Ιουλίου ότι θα ξεκινήσει τις έρευνες.

«Το τουρκικό σκάφος Oruc Reis ξεκίνησε τις σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο», αναφερόταν στην πρώρη ανάρτηση της πρεσβείας της Τουρκίας στης Ουάσινγκτον. «Η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τη δικαιοδοσία που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στην υφαλοκρηπίδα της», σχολίαζε.

Πάντως, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος η τουρκική πρεσβεία απέσυρε το tweet και έγραψε ότι το Oruc Reis είχε δηλώσει στις 21 Ιουλίου ότι θα ξεκινήσει τις έρευνες.



The Turkish research/survey vessel #OruçReis declared its seismic survey on July 21, 2020, in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6gm32JnbXT

— Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020