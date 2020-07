Η πυρκαγιά μαίνεται στον δήμο Ουλέιρους από χθες το απόγευμα, αλλά τώρα πλέον έχει εξαπλωθεί σε δύο γειτονικούς δήμους και ήδη έχει αναγκάσει την προληπτική εκκένωσή τους και τη μετακίνηση πολλών ανθρώπων.

Ένας 21χρονος πυροσβέστης βρήκε τον θάνατο σε δυστύχημα με το υπηρεσιακό του όχημα χθες το βράδυ, ενώ πολεμούσε τη φωτιά και έξι άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν.

«Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ενθάρρυνσης και ευχαριστώ στους πυροσβέστες... για το έργο που επιτελούν για την Πορτογαλία και για όλους μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα.

Ο Λούις Μπέλουτ Κόστα, διοικητής από την περιοχή Καστέλου Μπράνκου, όπου βρίσκονται οι πληγέντες δήμοι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί ότι αρκετά σπίτια κινδυνεύουν καθώς η πυρκαγιά μαίνεται κοντά σε απομονωμένα χωριά.

«Υπήρχαν σπίτια που επλήγησαν από τις φλόγες» τόνισε ο Μπέλου Κόστα, προσθέτοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

«Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν μεν, αλλά οι περισσότεροι έχουν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους», ανέφερε.

Οι πυρκαγιές αυτές είναι σαφώς μικρότερες από την τεράστια πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή τον Ιούνιο του 2017, σκοτώνοντας 66 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 250.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η Πορτογαλία είναι μια από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις πυρκαγιές κάθε χρόνο.

In #Oleiros, #CasteloBranco, a fire in a pine forest is being fought by almost 350 operatives. Mayor predicts a terrible night. Accident injured five firefighters. pic.twitter.com/zWEO9AqH65

