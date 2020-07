Το νέο κέντρο της MIT στην Κωνσταντινούπολη εγκαινίασε ο Τούρκος πρόεδρος, βγάζοντας μια από τις γνωστές επιθετικές του ομιλίες.

«Είδαμε χώρες να μην γνωρίζουν ότι η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκικό έδαφος. Αιώνες μετά βλέπουμε ότι ακόμη δεν είναι αποδεκτό ότι η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στα χέρια του τουρκικού έθνους και των Μουσουλμάνων» ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ακόμα πως η τουρκική Υπηρεσία Πληροφοριών θα βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο επιτάσσει το τουρκικό συμφέρον, ενώ εξήρε τον ρόλο της και στη Λιβύη.

«Στη Λιβύη η υπηρεσία πληροφοριών μας έπαιξε κομβικό ρόλο στην προέλαση του πραξικοπηματία Χαφτάρ που επέλεξε τη στρατιωτική λύση αντί της πολιτικής.

Turkish President #Erdogan announced today that his intelligence agency MIT has expanded espionage operations across the globe to support his gov't ambition to turn #Turkey into a global power. pic.twitter.com/HOQQKN3a6t

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 26, 2020