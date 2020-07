Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα σ' ένα οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται περίπου έξι χιλιόμετρα από το σπίτι του βασικού υπόπτου για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν του Κρίστιαν Μπρούκνερ, στην περιοχή του Μπραουνσβάιγκ κοντά στο Ανόβερο.

Στα βίντεο από τον τόπο του συμβάντος διακρίνεται πλήθος αστυνομικών καθώς και βαρέα μηχανήματα. Σύμφωνα με το Sky News, μέχρι το πρωί της Τρίτης, η περιοχή είχε καθαριστεί από δέντρα και ένας εκσκαφέας είχε ξεκινήσει να σκάβει το έδαφος.

German police investigating the disappearance of Madeleine McCann are searching an allotment near Hanover, prosecutors have told local media.

Footage from the scene shows heavy machinery being used.

