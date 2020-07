ΔΙΕΘΝΗ

Παρά την αναδίπλωση της Τουρκίας και την αναβολή των σεισμολογικών ερευνών του Oruc Reis κατόπιν εντολής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι προκλήσεις συνεχίζονται καθώς ανακοινώθηκε νέα Navtex εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Συγκεκριμένα με Navtex που εκδόθηκε από τον Ναύσταθμο της Αττέλειας έχει ισχύ από σήμερα, Τρίτη, 28 Ιουλίου και μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, δεσμεύεται θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Αμμοχώστου.

Η Navtex αφορά σεισμογραφικές έρευνες του σκάφους Barbaros και εμπίπτει στα οικόπεδα 2, 3 και 13 της κυπριακής ΑΟΖ.

Αναλυτικά το κείμενο της Navtex

TURNHOS N/W : 0999/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-07-2020 16:09)

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N - 034 21.35 E

35 04.98 N - 034 21.61 E

35 19.94 N - 034 48.76 E

34 41.27 N - 034 47.91 E

34 17.81 N - 034 30.25 E

34 06.57 N - 034 15.20 E

34 17.55 N - 034 15.36 E

34 15.83 N - 033 56.44 E

34 41.31 N - 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.

