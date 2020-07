ΔΙΕΘΝΗ

Λίγες ώρες μετά τη NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα, το πλοίο Barbaros απέπλευσε από το λιμάνι Τasucu όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο με κατεύθυνση προς τις δεσμευμένες περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ.

Η κίνηση του Barbaros επιβεβαιώνεται και από τον χάρτη πραγματικού χρόνου πλοίων, ο οποίος απεικονίζει το τουρκικό ερευνητικό ανατολικά της Αμμοχώστου.

State Department: «Stop» στις έρευνες εντός της κυπριακής ΑΟΖ

Το State Department παρότρυνε εκ νέου την Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις επιχειρήσεις εντός της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Απαντώντας σε ερώτηση, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις τουρκικές ενέργειες προκλητικά βήματα τα οποία κλιμακώνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν βαθιά προβληματισμένες από τα δηλωμένα σχέδια της Τουρκίας για έρευνες φυσικών πόρων εντός των υδάτων της Κύπρου. Αυτά τα προκλητικά βήματα αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο εκπρόσωπος του State Department.

Παρά την αναδίπλωση της Τουρκίας και την αναβολή των σεισμολογικών ερευνών του Oruc Reis κατόπιν εντολής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι προκλήσεις συνεχίζονται καθώς ανακοινώθηκε νέα Navtex εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Συγκεκριμένα με Navtex που εκδόθηκε από τον Ναύσταθμο της Αττάλειας έχει ισχύ από σήμερα, Τρίτη, 28 Ιουλίου και μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, δεσμεύεται θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Αμμοχώστου.

Η Navtex αφορά σεισμογραφικές έρευνες του σκάφους Barbaros και εμπίπτει στα οικόπεδα 2, 3 και 13 της κυπριακής ΑΟΖ.

Αναλυτικά το κείμενο της Navtex

TURNHOS N/W : 0999/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-07-2020 16:09)

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N - 034 21.35 E

35 04.98 N - 034 21.61 E

35 19.94 N - 034 48.76 E

34 41.27 N - 034 47.91 E

34 17.81 N - 034 30.25 E

34 06.57 N - 034 15.20 E

34 17.55 N - 034 15.36 E

34 15.83 N - 033 56.44 E

34 41.31 N - 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.

