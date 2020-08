Η «Apple Fire» έχει ήδη κάψει πάνω από 16.000 στρέμματα γης, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας.

Σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους 2.586 σπιτιών -περίπου 7.800 ανθρώπους - να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να απομακρυνθούν από την περιοχή.

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 - The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.

Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT

