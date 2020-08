Η κάψουλα Dragon Endeavour της SpaceX αναχώρησε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να επιστρέψει στην Γη, ανακοίνωσε η NASA.

H κάψουλα μεταφέρει τους δύο αμερικανούς αστροναύτες Μπομπ Μπένκεν και ο Νταγκ Χάρλεϊ που αναχώρησαν την 30ή Μαΐου από τη Φλόριντα με πύραυλο της SpaceX και έτσι έγιναν οι πρώτοι αστροναύτες που έφθασαν στον ISS με τη βοήθεια ιδιωτικής εταιρείας που έχει συνάψει συμβόλαιο με τη NASA.

Οι δύο Αμερικανοί αστροναύτες προερχόμενοι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προσθαλασσώθηκαν στον Κόλπο του Μεξικού πάνω στην κάψουλα SpaceX, στεφανώνοντας με επιτυχία αυτήν την πρώτη αποστολή της ιδιωτικής εταιρίας που έχει συνάψει συμβόλαιο με τη NASA.

«Καλωσορίσατε στη Γη, και ευχαριστούμε που ταξιδέψατε με τη SpaceX», ανακοίνωσε ο διευθυντής της πτήσης στους αστροναύτες που αποκρίθηκαν αμέσως.

Η κάψουλα Dragon προσθαλασσώθηκε ανοικτά της Πενσακόλα της Φλόριντα όπως είχε προβλεφθεί στις 14:48 (21:48 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν απευθείας, αφού διαπέρασε προφανώς χωρίς ζημιές την ατμόσφαιρα της Γης. Τέσσερα μεγάλα αλεξίπτωτα επιβράδυναν την κάθοδο της κάψουλας, που αναμένεται να ανακτηθεί γρήγορα από ένα σκάφος της SpaceX.

Μάλιστα αυτή είναι η πρώτη προσθαλάσσωση αστροναυτών από το 1975, ενώ ήταν η πρώτη φορά από το 2011 που η εκτόξευση επανδρωμένης διαστημικής αποστολής πραγματοποιήθηκε από αμερικανικό έδαφος.

#VIDEO Doug Hurley and Bob Behnken spent two months aboard the orbiting laboratory after becoming the first US astronauts to reach ISS on an American spacecraft in nearly a decade #SpaceXhttps://t.co/JLL6LpJtQ0 pic.twitter.com/QVoc3cfTIy

— AFP news agency (@AFP) August 2, 2020