Σύμφωνα με τη Daily Mail, έγινε ήδη... επιδρομή στα σούοερ μάρκετ της Μελβούρνης και οι καταναλωτές στόκαραν κρέας για τις... δύσκολες ώρες.

Οι ουρές που σχηματίστηκαν ήταν της... υπομονής.

Φυσικά είχαν και πάλι την... τιμητική τους τα χαρτιά υγείας αλλά και οι σοκολάτες.

My friend is an attorney in Melbourne, Australia and they’re all panic buying the grocery store again because they got locked down even harder this time around. pic.twitter.com/6w7smmSLbJ

— SumBum (@SumBumSZN) August 3, 2020