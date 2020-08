Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο ακούστηκαν δύο εκρήξεις και πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου υψώνεται ένα πυκνό νέφος καπνού. Οι βιτρίνες πολλών καταστημάτων και τα τζάμια κατοικιών έσπασαν.

Όπως αναφέρουν ιατρικές πηγές και οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας του Λιβάνου, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σε πολλούς τομείς της πρωτεύουσας. Τζάμια καταστημάτων και σπιτιών έσπασαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι κατέρρευσαν μπαλκόνια.

BREAKING - Beirut downtown is like a war zone after the explosions. Hundreds of people were injured due to the explosion. Lebanon's state-run news agency says the explosion was the result of a fire at a warehouse for firecrackers. pic.twitter.com/aBcSea2jEg

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα».

Σύμφωνα με το δημόσιο ειδησεογραφικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε μια αποθήκη πυροτεχνημάτων, κοντά στην οποία βρισκόταν μια άλλη όπου φυλάσσονταν φιάλες υγραερίου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε εξάλλου ότι το κτίριο της πρεσβείας της στη λιβανική πρωτεύουσα υπέστη ζημιές, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς από το προσωπικό.

Many injuries (i dont have a number) Houses and buildings destroyed The port destroyed Video of a hospital 👇🏻 pic.twitter.com/KzWZfv4oa6

Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι είδε πυκνό γκρίζο καπνό κοντά στην περιοχή του λιμανιού και μετά άκουσε μια έκρηξη και είδε φλόγες και μαύρο καπνό. «Όλα τα παράθυρα στο κέντρο της πόλης έσπασαν (…) Επικρατεί απόλυτο χάος», είπε.

Το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, που επιτρέπουν να περάσουν μόνο τα μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τα ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Στους δημοσιογράφους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση. Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική. Στις εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλι, διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, καλυμμένοι από αίματα.

Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV.

What the hell is this? Extensive explosions with an unmatched impact, you can see. May Allah protect people of #Beirut pic.twitter.com/8Nvs3RQk38

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια. Κάποιοι ήταν καλυμμένοι με αίμα.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν πολλούς τραυματίες να περπατούν στους δρόμους που οδηγούν στα νοσοκομεία. Στη συνοικία Ασραφίεχ, τραυματίες προσπαθούσαν να φτάσουν στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε. Έξω από το ιατρικό κέντρο Κλεμανσό, πολλοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, περίμεναν να τους παραλάβουν οι τραυματιοφορείς.

