«Ως εδώ, έχουν τραυματιστεί πάνω από 4.000 άνθρωποι και πάνω από 100 σκοτώθηκαν. Οι ομάδες μας συνεχίζουν τις έρευνές τους και της επιχειρήσεις διάσωσης στις ζώνες που περιβάλλουν» το λιμάνι, δήλωσε ο επικεφαλής του λιβανέζικου Ερυθρού Σταυρού, Τζορτζ Κατάνεχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο ακόμα υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια και ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

«Δεν έμεινε τίποτα όρθιο»

Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βηρυτού, Παναγιώτης Ανδριώτης, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Θέμα» πως «κατά τις πέντε το απόγευμα έγινε μία μεγάλη έκρηξη» και έγινε ζημιά «σε 10-15 χιλιόμετρα. Ήταν σαν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, δεν έμεινε τίποτα όρθιο, σαν τη Χιροσίμα».

«Ο ήχος ακούστηκε μέχρι την Κύπρο. 200 χιλιόμετρα μακριά» ανέφερε ο κ. Ανδριώτης.

«Έχει καταστραφεί όλη η Βηρυτός» επισήμανε ο κ. Ανδριώτης και είπε πως υπάρχουν δεκάδες σπασμένα τζάμια και καταστήματα.

«Τώρα το πρωί που βγήκε η μέρα φαίνονται πιο πολύ οι ζημιές» σημείωσε ο ίδιος, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, «ποιος θα μπει στο λιμάνι; Απαγορεύεται».

Έκρηξη νιτρικού αμμωνίου

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Χασάν Ντιάμπ, η έκρηξη στο λιμάνι προήλθε από 2.750 τόνους αποθηκευμένου νιτρικού αμμωνίου στο λιμάνι της πόλης.

WATCH: New footage shows the massive explosion in Beirut. At least 40 killed, more than 3,000 injured pic.twitter.com/YCeKYf97ni — BNO News (@BNONews) August 4, 2020

Όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, οι τεράστιες αυτές ποσότητες του νιτρικού αμμωνίου, οι οποίες προκάλεσαν την έκρηξη και την τραγωδία στο λιμάνι της Βηρυτού, ήταν αποθηκευμένες για τουλάχιστον έξι χρόνια, διάστημα κατά το οποίο κινδύνευαν όσοι εργάζονταν ή κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή.

Video shows large explosion in Beirut, Lebanon - which has caused widespread damage and injured hundreds of people, Lebanese Red Cross sayshttps://t.co/WHTlKXMmUb pic.twitter.com/UNdwucjQx2 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 4, 2020

Το νιτρικό αμμώνιο είναι χημικό λίπασμα, που όμως χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή βομβών.

«Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει» για την πολύνεκρη καταστροφή», δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

«Είναι απαράδεκτο το ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης», στηλίτευσε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας.

After seeing , this tragic disaster and loss of so many humanity in Lebanon

Beirut governor Marwan Abboud can't stop his tears while telling situation to media. #BeirutBlast pic.twitter.com/ZYOppSz3L3 — Kashif Javed wattoo (@KashifJavedwat3) August 5, 2020

«Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι ψάχνουν στα επείγοντα τους αγαπημένους τους και είναι δύσκολη η αναζήτηση αυτή μέσα στη νύχτα διότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Αντιμετωπίζουμε αληθινή καταστροφή και χρειαζόμαστε χρόνο για να αποτιμήσουμε την έκταση των ζημιών», είπε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου.

Η κατάσταση είναι απελπιστική στα περισσότερα νοσοκομεία της Βηρυτού, λόγω των χιλιάδων τραυματιών που χρειάζονται νοσηλεία.

Έχει αξία να επισημανθεί ότι η καταστροφή που προκλήθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού είναι ανυπολόγιστη, καθώς ο Λίβανος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές για προμήθειες τροφίμων. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης οι τιμές των τροφίμων γνωρίζουν αύξηση έως και 80% τους τελευταίους μήνες.

Τραυματίστηκαν διπλωμάτες

Μέλη του προσωπικού της πρεσβείας της Γερμανίας στον Λίβανο τραυματίστηκαν στις ισχυρές εκρήξεις.

#BeirutBlast looks like Hiroshima

Pray for #Lebanon

This is insane, prayers goes out for whom lost their relatives in the explosion .RIP#PrayForLebanon #prayforbeirut pic.twitter.com/tBGjEavDrn — bong guy purneendu (@purneendu25) August 4, 2020

«Έχουμε επίσης τραυματίες μεταξύ του προσωπικού της πρεσβείας. Λαμβανομένων υπόψη των εκτεταμένων ζημιών στην αστική ζώνη της Βηρυτού, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε προς το παρόν το ενδεχόμενο και άλλοι Γερμανοί υπήκοοι να είναι μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών», εξηγείται σε ανακοίνωση της γερμανικής διπλωματίας.

Το κτήριο της πρεσβείας της Γερμανίας, όχι μακριά από το λιμάνι της Βηρυτού, υπέστη ζημιές, χωρίς η σοβαρότητά τους «να μπορεί ακόμη να αποτιμηθεί προς το παρόν», διευκρίνισε το γερμανικό ΥΠΕΞ.

Ζημιές σε πλοίο του ΟΗΕ

Στρατιωτικοί της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), που επέβαιναν σε πολεμικό δεμένο στο λιμάνι της Βηρυτού, τραυματίστηκαν στις εκρήξεις.

Οι ναυτικοί, ορισμένοι από τους οποίους τραυματίστηκαν «σοβαρά», διακομίστηκαν «στα κοντινότερα νοσοκομεία», ενημέρωσε η UNIFIL σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Τραμπ: Μοιάζει με φρικτή επίθεση

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι οι πολύνεκρες εκρήξεις «μοιάζουν με φρικτή επίθεση», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε το σχόλιο αυτό κατά την έναρξη της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, για την κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο περί έκρηξης «βόμβας κάποιου είδους», επικαλούμενος εκτιμήσεις «αξιωματούχων».

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στον Λίβανο», διαβεβαίωσε ο Τραμπ. «Θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Μοιάζει με φρικτή επίθεση».

