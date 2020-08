ΔΙΕΘΝΗ

Όπως είπε ο δημοσιογράφος Τζορτζ Ιντ, στον ΑΝΤ1, η ελληνική γειτονιά είναι κοντά στο λιμάνι της Βηρυτού, το οποίο ισοπεδώθηκε.

«Δεν έμεινε τίποτα όρθιο»

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4.000 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού. «Δεν έμεινε τίποτα όρθιο», δηλώνει ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, Παναγιώτης Ανδριώτης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Χασάν Ντιάμπ, η έκρηξη στο λιμάνι προήλθε από 2.750 τόνους αποθηκευμένου νιτρικού αμμωνίου στο λιμάνι της πόλης.

Το νιτρικό αμμώνιο είναι χημικό λίπασμα, που όμως χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή βομβών. «Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει» για την πολύνεκρη καταστροφή», δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

«Είναι απαράδεκτο το ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης», στηλίτευσε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας.

«Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι ψάχνουν στα επείγοντα τους αγαπημένους τους και είναι δύσκολη η αναζήτηση αυτή μέσα στη νύχτα διότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Αντιμετωπίζουμε αληθινή καταστροφή και χρειαζόμαστε χρόνο για να αποτιμήσουμε την έκταση των ζημιών», είπε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου.

Η κατάσταση είναι απελπιστική στα περισσότερα νοσοκομεία της Βηρυτού, λόγω των χιλιάδων τραυματιών που χρειάζονται νοσηλεία.

Έχει αξία να επισημανθεί ότι η καταστροφή που προκλήθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού είναι ανυπολόγιστη, καθώς ο Λίβανος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές για προμήθειες τροφίμων. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης οι τιμές των τροφίμων γνωρίζουν αύξηση έως και 80% τους τελευταίους μήνες.

Τραυματίστηκαν διπλωμάτες

Μέλη του προσωπικού της πρεσβείας της Γερμανίας στον Λίβανο τραυματίστηκαν στις ισχυρές εκρήξεις.

#BeirutBlast looks like Hiroshima

Pray for #Lebanon

This is insane, prayers goes out for whom lost their relatives in the explosion .RIP#PrayForLebanon #prayforbeirut pic.twitter.com/tBGjEavDrn — bong guy purneendu (@purneendu25) August 4, 2020

«Έχουμε επίσης τραυματίες μεταξύ του προσωπικού της πρεσβείας. Λαμβανομένων υπόψη των εκτεταμένων ζημιών στην αστική ζώνη της Βηρυτού, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε προς το παρόν το ενδεχόμενο και άλλοι Γερμανοί υπήκοοι να είναι μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών», εξηγείται σε ανακοίνωση της γερμανικής διπλωματίας.

Το κτήριο της πρεσβείας της Γερμανίας, όχι μακριά από το λιμάνι της Βηρυτού, υπέστη ζημιές, χωρίς η σοβαρότητά τους «να μπορεί ακόμη να αποτιμηθεί προς το παρόν», διευκρίνισε το γερμανικό ΥΠΕΞ.

Διαβάστε Ακόμα

Διεθνής υποστήριξη στο Λίβανο μετά τη φονική έκρηξη

ΥΠΕΞ: Έτοιμη να συνδράμει στο Λίβανο η Ελλάδα – Εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη μας