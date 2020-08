«Δεν αντανακλούν την πραγματικότητα», είπε σήμερα ο Σινάν Αντιγιαμάν. Σε αντίθεση με τα επίσημα στοιχεία, η Τουρκία βρίσκεται σε ένα νέο υψηλό του αριθμού των κρουσμάτων μολύνσεων. Ο Ιατρικός Σύλλογος (TTB) έλαβε χθες τους αριθμούς κρουσμάτων τοπικών ιατρικών συλλόγων από 25 επαρχίες. Αυτοί δείχνουν ότι ο αριθμός των νέων λοιμώξεων σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι υψηλότερος από τα αναφερόμενα σήμερα 1.000 περιστατικά την ημέρα.

Ο αριθμός των νέων λοιμώξεων αυξήθηκε απότομα, ειδικά στην πρωτεύουσα της Άγκυρας και στα νοτιοανατολικά της χώρας, δήλωσε ο Αντιγιαμάν. Τα κρεβάτια της εντατικής θεραπείας στα κρατικά νοσοκομεία στη νοτιοανατολική τουρκική μητρόπολη Ντιγιάρμπακιρ και στην επαρχία Σανλιούρφα είναι όλα κατειλημμένα.

Ο Αντιγιαμάν ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση να κάνει σημαντικά περισσότερα τεστ και να ξαναρχίσει την εντατική ανίχνευση αλυσίδων λοίμωξης. Ο τουρκικός ιατρικός Σύλλογος (TTB) έχει 65 τοπικούς συλλόγους στις 81 επαρχίες και αντιπροσωπεύει το 70% των γιατρών της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο ίδιος.

Ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά απέρριψε σήμερα αυτούς τους ισχυρισμούς. «Σε καμία επαρχία δεν έχουμε πλήρη νοσοκομεία λόγω του COVID-19, δεν έχουμε καν νοσοκομείο στα όρια της χωρητικότητας. Οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι», έγραψε στο Τwitter.

Contrary to false allegations, not a single city is overflowing with patients or a hospital full to capacity due to COVID-19 in Turkey. Please give credence only to official statements by the Ministry of Health.

