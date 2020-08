ΔΙΕΘΝΗ

Αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Air India Express που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι μεταφέροντας 191 επιβάτες μεταξύ των οποίων και 10 παιδιά, συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ της Ινδίας, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 — ANI (@ANI) August 7, 2020

#UPDATE Teams of National Disaster Response Force (NDRF) are being rushed to Karipur Airport where the Dubai-Kozhikode flight skidded off the runway, for search & rescue: NDRF Director General SN Pradhan https://t.co/XbEAw2GA4o — ANI (@ANI) August 7, 2020

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 35 τραυματίστηκαν από τη συντριβή αεροσκάφους, ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας.

#UPDATE There were total 184 passengers, including 10 infants and 6 crew members, including two pilots, onboard Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) that skidded during landing at Karipur Airport today: Air India Express pic.twitter.com/vcGRBdlyRR — ANI (@ANI) August 7, 2020

#UPDATE The Air India flight (IX-1344) from Dubai carrying 174 passengers skidded during landing at Karipur Airport in Kozhikode (Kerala) today. There were 6 crew members onboard, including two pilots: Air India Express https://t.co/iiWhSrHGOO — ANI (@ANI) August 7, 2020

Το αεροπλάνο, που προερχόταν από το Ντουμπάι μεταφέροντας 191 επιβάτες, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και, σύμφωνα με τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια, κόπηκε στα δύο.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard, skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/6zrcr7Jugg — ANI (@ANI) August 7, 2020

No fire reported at the time of landing. There are 174 passengers, 10 infants, 2 pilots & 5 cabin crew onboard the aircraft. As per initial reports, rescue operations are on & passengers are being taken to hospital: Rajeev Jain, Additional DG Media, Civil Aviation Ministry https://t.co/tsiSSrpNTx — ANI (@ANI) August 7, 2020

«Πολλοί επιβάτες έχουν τραυματιστεί», είπε ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμα:

Έκρηξη στη Βηρυτό: Ερευνάται το ενδεχόμενο να προήλθε από ρουκέτα ή βόμβα – Στους 154 νεκροί

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα λόγω κορονοϊού