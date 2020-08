ΔΙΕΘΝΗ

Μετά την απάντηση της Αθήνας και την έκδοση αντι-Navtex από την Υδρογραφική Υπηρεσία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ως απάντηση στην τουρκική Navtex για έρευνες του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση, καθώς ανακοίνωσε μέσω του σταθμού της Αττάλειας νέα Navtex, για σεισμικές έρευνες των σκαφών Oruc Reis, Ataman και Cengiz Han, η οποία όπως υποστηρίζει βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Αυτή τη στιγμή το Oruc Reis βρίσκεται 10 ναυτικά μίλια εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και έχει απλώσει καλώδια. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν δύναται να κάνει έρευνες όμως λόγω του θορύβου των πλοίων (ελληνικών και τουρκικών) που έχει κοντά του. Οι ελληνικές φρεγάτες του εκπέμπουν μήνυμα που λέει ότι βρίσκεται παρανόμως σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και το καλούν να αποχωρήσει. Το πολεμικό ναυτικό το παρακολουθεί στενά.

Αναλυτικά το κείμενο της Navtex:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

