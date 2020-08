ΔΙΕΘΝΗ

Σύμφωνα με τη Μπλερ Άνταμς, την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής της Βαλτιμόρης, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλοι τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ από την έκρηξη ισοπεδώθηκαν τρία σπίτια.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ψάχνουν για πιθανούς επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα.

Images of the devastation in NW Baltimore. City Council President Brandon Scott said: "The entire City of Baltimore to focus on hopeful prayers for" these victims 🙏🏾🙏 MORE: https://t.co/7qQJb64cmq pic.twitter.com/C0FcBFxX2A — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) August 10, 2020

Στις εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο WBFF διακρίνεται ένα τμήμα μιας σειράς σπιτιών να έχουν ισοπεδωθεί και τα συντρίμμια έχουν σκορπιστεί τριγύρω.

Τρεις άνθρωποι διασώθηκαν από τους πυροσβέστες και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία Baltimore Firefighters IAFF Local 734 μέσω του Twitter.

«Πολλά σπίτια εξερράγησαν. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι παγιδεύτηκαν, μεταξύ αυτών και παιδιά», πρόσθεσε.

Baltimore City Councilman Isaac "Yitzy" Schleifer, who represents the neighborhood where the explosion happened... "Please keep away from the area and join me in praying for all those involved." https://t.co/7qQJb64cmq https://t.co/ETXqlYvSfL — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) August 10, 2020

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες διασωστών, σκαρφαλωμένων σε σωρούς συντριμμιών.

RESIDENTS REACT | People cheered as one woman was pulled from the rubble this morning.

A lot of heartbreak, but also hope, in NW Baltimore.https://t.co/7qQJb64cmq pic.twitter.com/itNMYMBayR — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) August 10, 2020

Με πληροφορίες από CNN και ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμα:

Ερντογάν: Όσοι μας κλείνουν τα αυτιά τους, σκοτεινιάζουν το μέλλον τους (vid)

Χάος στον Λίβανο: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά τη φονική έκρηξη (vid)