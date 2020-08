ΔΙΕΘΝΗ

Περί τα τριάντα ασθενοφόρα, ανάμεσά τους και ελικόπτερα, έχουν σπεύσει στον τόπο εκτροχιασμού τρένου στην περιοχή του Στόουνχέβεν της βορειοανατολικής Σκωτίας, ενώ πλάνα από τον τόπο του ατυχήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι καπνός υψώνεται στο σημείο.

#Stonehaven | Smoke could be seen billowing from the train on the track in the countryside, while several emergency service vehicles could be seen parked in a field. https://t.co/S95AiNuExX pic.twitter.com/3hDP2bNYEg — Atlantide (@Atlantide4world) August 12, 2020

#Scotland | A train has derailed near #Stonehaven after severe weather hit the area last night.

There is a major emergency service response to the derailment, with several fire appliances and air ambulances at the scene. https://t.co/F8DrcIkM18 pic.twitter.com/IUyzgSAa9R — Atlantide (@Atlantide4world) August 12, 2020

Η πρωθυπουργός Νίκολα Στέρτζον έκανε λόγο για «ένα πολύ σοβαρό περιστατικό».

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020

