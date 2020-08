Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε πως οι απόψεις του σχετικά με την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη είναι «συγκλίνουσες» με εκείνες του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα διαδόχου του Άμπου Ντάμπι Μοχάμεντ Μπιν Ζάγιεντ, έπειτα από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μαζί τους.

«Μίλησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τον Λίβανο. Οι απόψεις μας συγκλίνουν. Το ενδιαφέρον μας για την ειρήνη και την ασφάλεια εκεί είναι κοινό. Θα το κάνουμε να γίνει σεβαστό», επισήμανε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους σε ένα tweet που έστειλε.

I have spoken to US President Donald Trump about the situation in the Eastern Mediterranean, Libya and Lebanon. We share the same views. Peace and security in the region is in our common interest, which we will uphold.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2020