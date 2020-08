Συγκεκριμένα σ’ ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε σε δύο διαφορετικούς λογαριασμός στο TikTok, την Παρασκευή δείχνει μία γυναίκα ασιατικής καταγωγής να διαπληκτίζεται με μία ομάδα νεαρών, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι και ανήλικοι για ένα ρατσιστικό περιστατικό που ξεκίνησε χώρα πριν ξεκινήσει η καταγραφή.

Μάλιστα στο απόσπασμα από το διαπληκτισμό η γυναίκα λέει σ’ έναν από τους νεαρούς «Πες στον φίλο σου να μην κάνει φυλετικές διακρίσεις, γιατί είναι εγκληματικό», τότε κάποια από τα αγόρια πιάνουν τη γυναίκα και την πετάνε στο κανάλι και στη συνέχεια ακούγονται να γελάνε, την ώρα που η γυναίκα ουρλιάζει σε κατάσταση σοκ.

Το βίντεο όπως και οι δύο λογαριασμοί που το πόσταραν στο TikTok, έχουν διαγραφεί, ωστόσο έχει το έχουν ποστάρει σε άλλες πλατφόρμες social media όπως στο Twitter.

