Η πολιορκία έληξε έπειτα από 3 ώρες και σφοδρές ανταλλαγές πυροβολισμών μεταξύ των ενόπλων της οργάνωσης Σεμπάμπ και των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ είχε ξεκινήσει με την έκρηξη παγιδευμένου οχήματος στην είσοδο του ξενοδοχείου, είπε στο Γερμανικό Πρακτορείο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ίσμαελ Μουκτάρ Ομάρ.

Μεταξύ των 12 θυμάτων ήταν δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τρεις φρουροί ασφαλείας του ξενοδοχείου, τέσσερις άμαχοι και άλλοι τρεις αγνώστου ταυτότητας άνθρωποι, ανέφερε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ο αστυνομικός Άχμεντ Μπασάνε.

Ο πρόεδρος της Σομαλίας Μοχάμεντ Αμπντουλαχί Φαρμάτζο καταδίκασε την επίθεση.

«Οι τρομοκράτες θέλουν να προκαλέσουν απόγνωση στην κοινωνία μας… Τέτοιες σατανικές πράξεις δεν θα μας αποτρέψουν από το να οδηγήσουμε τη χώρα προς την πρόοδο», τόνισε ο Σομαλός πρόεδρος σε μια ανακοίνωση.

BREAKING: Large suicide explosion hits popular hotel in #Lido beach of #Mogadishu as gunmen fought on their way inside to the hotel. Heavy gun battle is ongoing . pic.twitter.com/7JTlCiKAdN

