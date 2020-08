«Πρέπει να διαπραγματευτείς με πολύ έξυπνους ανθρώπους. Με ηγέτες χωρών που είναι παγκόσμιας κλάσης σκακιστές. Τους γνωρίζω όλους. Τα πάω πολύ καλά με όλους και με τον πρόεδρο της Τουρκίας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική του παρέμβαση που έκανε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Fox & Friends» και προσέθεσε. «Δεν μπορούμε να έχουμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει που βρίσκεται».

Ακόμα ο Τραμπ δήλωσε ότι διάφοροι ηγέτες ανά τον κόσμο τον κάλεσαν την περασμένη εβδομάδα για να μιλήσει με τον Ερντογάν και να διαπραγματευτεί μαζί του.

«Είσαι ο μόνος που ακούει. Δεν μας ακούει εμάς», σχολίασε ο Τραμπ, ενώ όταν ερωτήθηκε για το αν αυτό συμβαίνει επειδή είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απάντησε ότι οι ηγέτες του δήλωσαν «λόγω της προσωπικότητας σας».

Trump is still incorrectly pronouncing Kamala Harris's name pic.twitter.com/4XGLhmrdNx

— Aaron Rupar (@atrupar) August 17, 2020