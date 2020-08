Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, την Τρίτη αναμένεται να δέσει σε ελληνικό λιμάνι το ελικοπτεροφόρο του αμερικανικού ναυτικού, USS Hershel «Woody» Williams, ένα «υπερπλοίο» ειδικών επιχειρήσεων.

Το πλοίο αναχώρησε από τη Νάπολη σήμερα, Δευτέρα και βρίσκεται νοτίως τρων Κυθήρων.

Πρόκειται για ένα πλοίο που μεταφέρει ελικόπτερα και πεζοναύτες, ενώ δεν αποκλείεται να προγραμματιστούν και ασκήσεις με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πλοίο πήρε το όνομα του για να τιμήσει τον ηρωικό πεζοναύτη Hershel “Woody” Williams, ο οποίος διακρίθηκε στη μάχη της Ίβο Τζίμα και είχε παρασημοφορηθεί με το χρυσό μετάλλιο ανδρείας από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν.

Arrivederci! USS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) departs Porto Napoli after stopping for fuel and supplies, Aug. 15, 2020. Williams is conducting its inaugural deployment in the #US6thFleet area of operations, following its commissioning in March. @US_EUCOM @USAnelSud pic.twitter.com/Z066gt04k8

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 17, 2020