Όπως φαίνεται από τις εικόνες που έκαναν την εμφάνιση τους από φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν σε water park χωρίς να φοράνε μάσκες και χωρίς να τηρούν το μέτρο της κοινωνικής απόστασης αφού ουσιαστικά είναι ο ένας δίπλα στον άλλο.

Χιλιάδες νέοι φορώντας μαγιό και έχοντας κουλούρες διασκεδάζουν ο ένας δίπλα στον άλλο.

Thousands of partygoers packed out a water park in Wuhan, where the coronavirus first emerged last year, as the city edges back to normal life. pic.twitter.com/J9PHZxLabu

Το συγκεκριμένο water park άνοιξε τις πόρτες του τον περασμένο Ιούνιο, μετά το lockdown 76 ημερών που υπήρχε στη Γουχάν, ωστόσο οι βροχές που έπληξαν τη χώρα τον επόμενο μήνα, αποθάρρυναν τους κατοίκους της πόλης να το επισκεφθούν.

Πάντως στη Γουχάν δεν έχει αναφερθεί κάποιο κρούσμα κορονοϊού από τα μέσα Μαΐου, ενώ το water park, τον φετινό Αύγουστο είχε τη μίση προσέλευση σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο. Πλέον όμως υπολογίζεται ότι δέχεται περίπου 15.000 επισκέπτες καθημερινά.

From silent streets to packed pools, Wuhan was the first epicentre of coronavirus and locked down early

Now, life is getting back to normal therehttps://t.co/vGMNHeYPsA pic.twitter.com/E6Y7pI0mpo

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 18, 2020