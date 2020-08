Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα, Τετάρτη ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύει την κυριαρχία των μελών της στην ανατολική Μεσόγειο, όταν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε, επίσης, ότι η Γαλλία και η Γερμανία θα ενεργήσουν συντονισμένα και ότι οι δύο χώρες θέλουν την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τον σεβασμό της κυριαρχίας.

Ο Μακρόν έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε με την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, στη νότια Γαλλία.

Je me réjouis du niveau d’engagement commun exceptionnel entre nos pays, tant sur le plan bilatéral, que sur le plan européen et international. Ensemble, nous sommes plus forts. https://t.co/zmOzK72dCi

