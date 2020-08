Ο Τούρκος δημοσιογράφος του Nordic Monitor, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ που ζει αυτοεξόριστος στη Σουηδία, ανέβασε στα social media απόσπασμα από την ομιλία του Τούρκου προέδρου, σήμερα, Πέμτη σε μέλη του κόμματός του AKP.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δηλώνει ότι θέλει ν’ «αναβιώσει την ιστορία» και ν’ ακολουθήσει τα βήματα του σουλτάνου Αλπ Αρσλάν, ο οποίος επικράτησε στη μάχη του Ματζικέρτ στις 26/8/1071 επί των στρατευμάτων του βυζαντινού αυτοκράτορα Ρωμανού Δ’ Διογένη, μία νίκη που ήταν η απαρχή της επικράτησης των Σελτζούκων Τούρκων.

Συγκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος παρομοίασε τον εαυτό του με τον Αλπ Αρσλάν και δήλωσε ότι θέλει να «αναβιώσει την ιστορία» στο νέο προεδρικό συγκρότημα στο Αλάτ, μέρος στο οποίο είχε στρατοπεδεύει ο σουλτάνος πριν τη μάχη του Μαζτζικέρτ.

#Turkey's President #Erdogan said today he wants to revive history & follow the footsteps of Turkish Sultan Alp Aslan who defeated the #Byzantine Empire in the Battle of Manzikert in 1071.

Erdogan will camp out in the same place as Sultan before moving to the battle field. pic.twitter.com/BRfVuhRVJG

