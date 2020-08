Μυστικοί ερευνητές από την ομάδα για την πρόνοια των ζώων «Viva!», τοποθέτησαν κρυφές κάμερες από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο σε ένα εκτροφείο χοίρων στο Λούτογορθ του Λέστερσαϊρ, με περίπου 8.000 γουρούνια.

Τα ευρήματα ήταν σοκαριστικά , καθώς τα κουφάρια νεκρών χοίρων έμεναν εγκαταλειμμένα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και τρώγονταν από άλλα γουρούνια.

Αγριόγατες ροκάνιζαν τις σορούς αλλά και θηλυκά γουρούνια τα οποία σφάδαζαν από τους πόνους.

Επίσης οι εργάτες στη φάρμα έσφαζαν μικρά γουρουνάκια τα οποία λιμοκτόνησαν και δεν είχαν σιτιστεί καλά, ενώ φαίνονταν και άρρωστα. Μάλιστα σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτές οι ενέργειες μπορούν να επιφέρουν ζημιές και στον άνθρωπο καθώς μπορούν να μεταδοθούν ασθένειες.

Το ακόμα όμως πιο εξοργιστικό είναι ότι η συγκεκριμένη φάρμα έφερε το logo της Red Tractor, του οργανισμού δηλαδή που δείχνει την ποιότητα του φαγητού, σύμφωνα με την ένδειξη το κρέας της συγκεκριμένης φάρμας ήταν «ασφαλές για να το φας» και «είχε παραχθεί υπεύθυνα».

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ιθύνοντες του Red Tracktor: «είμαστε συγκλονισμένοι από τις εικόνες, η προστασία και η πρόνοια των ζώων είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες. Από χθες το λογότυπο της εταιρίας στη συγκριμένη φάρμα έπαψε να ισχύει άμεσα».

Από την πλευρά τους οι ιθύνοντες του εκτροφείου δήλωσαν ότι δεν έκαναν κάποιο λάθος και ότι το βίντεο και οι κατηγορίες είναι ψευδείς.

Starving pigs are caught on film resorting to cannibalism in a shocking catalogue of neglect unveiled at 'high standards' farm

Undercover investigators from animal welfare group Viva! planted cameras at Flat House Farm in Lutterworth, Leicestershire

