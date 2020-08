«Η ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σε περιοχή έντασης. Ο σεβασμός για το διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», ανέφερε η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Φλοράνς Παρλί σε μήνυμά της στο Twitter προσθέτοντας πως η Ανατολική Μεσόγειος «δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο παιχνιδιών για τις φιλοδοξίες ορισμένων· είναι ένα κοινό αγαθό».

«Το μήνυμά μας είναι απλό: προτεραιότητα στον διάλογο, συνεργασία και διπλωματία ώστε η ανατολική Μεσόγειος να γίνει μια περιοχή σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε ακόμη η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας.

La Méditerranée orientale se transforme en un espace de tensions. Le respect du droit international doit être la règle et non l'exception. Avec nos partenaires chypriotes, grecs et italiens nous entamons un exercice militaire dès aujourd'hui avec des moyens aériens et maritimes

