Ένας έφηβος που ταυτοποιήθηκε ως ο Κάιλ Ριτενχάουζ συνελήφθη σήμερα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με δικαστικούς αξιωματούχους, καθώς φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο ανθρώπους, τραυματίζοντας έναν ακόμη κατά τη διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν.

After alleged mass shooter Kyle Rittenhouse shot several people in Kenosha, he casually walked towards police and gave them what appears to be a pre-planned hand signal. And the police didn’t lay a finger on him.

