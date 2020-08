ΔΙΕΘΝΗ

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, καθώς ο ναύσταθμος της Αττάλειας εξέδωσε νέα Navtex, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντός της ελληνικής και της κυπριακής υφαλοκρηπίδας για σεισμικές έρευνες.

Συγκεκριμένα η Navtex θα λάβει χώρα από τις 27 Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτέμβρη και στις έρευνες θα συμμετέχουν τα πλοία «Oruc Reis», «Ataman» και «Cengizhan».

Αναλυτικά το κείμενο και οι συντεταγμένες της τουρκικής Navtex

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N - 027 59.77 E

34 12.28 N - 028 00.12 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.58 N - 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

Νωρίτερα είχε εκδοθεί και άλλη Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά, στην Ανατολή Μεσόγειο, από 1η έως και 2 Σεπτεμβρίου, η οποία ωστόσο βρίσκεται μακριά από την περιοχή που κινείται το Oruc Reis.

