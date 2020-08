Συγκεκριμένα με ανάρτηση που έκανε στο Τwitter, ο πρέσβης των ΗΠΑ, αρμόδιος για τις θρησκευτικές ελευθερίες, Σαμ Μπράουνμπακ, παίρνει θέση αναφορικά με την προκλητική κίνηση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Ιερά Μονή της Χώρας σε τζαμί.

Όπως έγινε γνωστό, με προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η Μονή γίνεται τζαμί.

Η μονή που είχε μετατραπεί σε μουσείο πριν από 74 χρόνια, βρίσκεται στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης.

Ο κύριος Μπράουνμπακ αναφέρει στην ανάρτησή του, ότι «όπως ακριβώς και η Αγία Σοφία έτσι και η Μονή της Χώρας είναι ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα, το οποίο αποτελεί τμήμα των Ιστορικών Χώρων της Κωνσταντινούπολης που είναι ενταγμένοι στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO».

«Απευθύνουμε έκκληση στην κυβέρνηση της Τουρκίας να διασφαλίσει ότι η πλούσια πολυπολιτισμική και θρησκευτική ιστορία του χώρου καθώς και τα εκπληκτικά ψηφιδωτά και τις νωπογραφίες - που δημιουργήθηκαν για να αντανακλούν το θαύμα και τη δόξα του Θεού – θα διατηρηθούν και ότι θα παραμείνουν προσβάσιμα σε όλους».

We urge ​the Govt of Turkey to ensure the site's rich multicultural & religious history, & its extraordinary mosaics and frescos--created to reflect the wonder & glory of God--will be preserved & that it remains accessible to all. 2/2

— Ambassador Sam Brownback (@IRF_Ambassador) August 27, 2020