Στη συνέχεια κατηγόρησε την ΕΕ για ανειλικρίνεια και δεν έκρυψε την οργή του για τη στάση της Γαλλίας, μετά και τις αυστηρές συστάσεις Μακρόν στην Άγκυρα.Συνεχίζει να προκαλεί η Άγκυρα παρά το τελεσίγραφο ενός μήνα που έδωσε η ΕΕ στην Τουρκία προκειμένου να σταματήσει τις προκλήσεις για να αποφύγει την επιβολή κυρώσεων.

#BREAKING 'If Athens' attempt to expand its territorial waters isn't a cause of war, then what is?' asks Turkish vice president

