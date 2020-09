ΔΙΕΘΝΗ

Αστυνομικοί στο Λος Άντζελες πυροβόλησαν τον 29χρονο Αφροαμερικανό ποδηλάτη, Ντιζόν Κίζι, 20 φορές για παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι εκδοχές του γραφείου του Σερίφη και της οικογένειας του άτυχου Κίζι για τον θάνατο του 29χρονου διαφέρουν. Ο δικηγόρος της οικογένειας του Κίζι περιέγραχε ότι δύο αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν για παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και έπειτα τον πυροβόλησαν πάνω από 20 φορές. Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι τον πυροβόλησαν αφού πέταξε ένα όπλο που κουβαλούσε και χτύπησε τον έναν από τους αστυνομικούς.

Cop murders a Black man in #SouthCentral LA. The suspect was riding a bicycle when they pulled him over for code violations. He ran, cops caught up, he threw a punch while dropping clothes revealing a semi-automatic handgun. Then they opened fire. That's their story. pic.twitter.com/ko6bav1xlH — WOKEVIDEO (@wokevideo) September 1, 2020

Η νέα δολοφονία ενός Αφροαμερικανού από αστυνομικούς πυροδότησε νέες διαδηλώσεις που πια τείνουν να γίνουν καθημερινότητα σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ.

«Δύο αστυνομικοί σταμάτησαν τον Κίζι το απόγευμα της Δευτέρας αλλά εκείνος πέταξε το ποδήλατό του και άρχισε να τρέχει. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και έπειτα ο Κίζι έριξε μπουνιά σε έναν από τους αστυνομικούς και πέταξε κάποια ρούχα που κουβαλούσε τα οποία», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, «έκρυβαν ένα όπλο. Τότε οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν» είπε ο Μπράντον Ντιν, εκπρόσωπος του σερίφη.

This is #DijonKizzee, 29 yrs old and shot and killed by LA Sheriffs after being stopped for a bike violation. Cops handcuffed his lifeless body. While police investigations can drag on for months/years, cops have already claimed he ran away, and dropped clothes and a gun. #BLM pic.twitter.com/pM6mQfWLeQ — Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) September 1, 2020

«Είπαν ότι έτρεξε να διαφύγει της σύλληψης, πέταξε ρούχα και ένα όπλο. Εκείνος δεν πήρε το όπλο αλλά οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν πάνω από 20 φορές και τον εγκατέλειψαν» έγραψε στο Twitter ο Μπεν Κραμπ, δικηγόρος που υπερασπίζεται αρκετούς Αφροαμερικανούς που έχουν πέσει θύματα αστυνομικής βίας.

#DijonKizzee, a 29yo Black man, was fatally shot by @LASDHQ deputies. Cops stopped him while riding his bike for alleged “vehicle code violation.” They say he ran, dropped clothes and handgun. He didn't pick it up, but cops shot him in the back 20+ times then left him for hours. pic.twitter.com/CF1hVihywv — Ben Crump (@AttorneyCrump) September 1, 2020

Πηγή: Telegraph

