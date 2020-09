Κατηγορηματικά αλλά και με καθυστέρηση 24 ωρών, η τουρκική ηγεσία διαψεύδει το ρεπορτάζ της γερμανικής Die Welt σχετικά με τη σύσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των στρατηγών του.

«Το δημοσίευμα είναι προϊόν φαντασίας» ανέφεραν για το ρεπορτάζ που θέλει τον Τούρκο πρόεδρο να απαιτεί από τους στρατηγούς του να «βυθίσουν ένα ελληνικό πλοίο ή να καταρρίψουν ένα ελληνικό μαχητικό, χωρίς όμως να υπάρξει απώλεια προσωπικού», εντολή που οι στρατηγοί φέρεται να αρνήθηκαν.

NEW — Turkey denies a Die Welt report which suggested Erdogan had ordered Turkish navy to sink a Greek warship without causing casualties but admirals refused it.

“This report is a pure product of imagination.”

It also slammed Greece for issuing comments based on this report

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 2, 2020