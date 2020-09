Η σύμβουλος του Ζοζέπ Μπορέλ, του εισηγητή των κυρώσεων κατά της Τουρκίας εξαιτίας της προκλητικότητάς της στην Ανατολική Μεσόγειο, Νάταλι Τότσι παίρνει ίσες αποστάσεις από Ελλάδα και Τουρκία και καλεί αμφότερες να «αφήσουν τις μαξιμαλιστικές πολιτικές».

Στην ανάρτησή της, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο δεν είναι καινούργια. Είναι μια παλιά σύγκρουση για την κυριαρχία και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου.

Μπορεί να επιλυθεί μόνο εφόσον η Ελλάδα και η Τουρκία αφήσουν στην άκρη τις μαξιμαλιστικές πολιτικές και ανακαλύψουν εκ νέου τη διπλωματία των σεισμών, στο πνεύμα του 1999».

The East-Med situation isn't new. It’s an old conflict about sovereignty & security between Greece, Turkey & Cyprus. It can be resolved only if G & T set aside macho politics & rediscover earthquake diplomacy spirit of 99

— Nathalie Tocci (@NathalieTocci) September 1, 2020