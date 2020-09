Η πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο «New Diamond» που μεταφέρει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξακολουθεί να μαίνεται, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα, Ίντικα ντε Σίλβα.

Πάνω στο πλοίο βρίσκονταν 23 μέλη του πληρώματος, ένα από τα οποία θεωρείται νεκρό, ενώ τα υπόλοιπα έχουν διασωθεί.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής πετρελαίου από το μήκους 330 μέτρων σκάφος, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικoύ και της ινδικής ακτοφυλακής βοηθούν στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο και έχει επεκταθεί στη γέφυρα του πλοίου, που είναι ναυλωμένο από την Indian Oil Corp (IOC).

Distressed oil tanker New Diamond has drifted close to 25 nautical miles off the shore by early this morning

