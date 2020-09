Όπως ανέφερε η αστυνομία στο Twitter, αξιωματικοί έχουν μεταβεί επί τόπου και έχουν αποκλειστεί πολλοί δρόμοι.

Police are currently at Manchester #Piccadilly bus station pic.twitter.com/YuSjfmm2I8

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εκκενώθηκε προληπτικά το λεωφορείο και γύρω από αυτό τοποθετήθηκε προστατευτική κορδέλα.

Piccadilly Gardens in #Manchester city centre evacuated after @gmpolice were called to reports of a ‘suspicious package’ on a bus.

Cordon in place & large police presence. Several roads closed and buses and trams diverted.

We have a reporter at the scene to keep you updated. pic.twitter.com/NOmR0Ks8vg

