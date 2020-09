«Η Τζένιφερ Γκρίφιν πρέπει να απολυθεί για αυτό το ρεπορτάζ. Ούτε καν μας κάλεσε για μια αντίδραση. Το Fox Νews δεν είναι πια αυτό που ήταν», έγραψε στο Twitter αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος στρεφόμενος κατά του -κάποτε αγαπημένου του- δικτύου και της δημοσιογράφου του για θέματα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια.

Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020