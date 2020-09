Σύμφωνα με το Sky News η τοπική αστυνομία κάνει λόγο για «σοβαρό συμβάν» στο κέντρο της πόλης, χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες για το πόσα ακριβώς άτομα έχουν τραυματιστεί και πόσο σοβαρά.

Στελέχη του τμήματος Γουεστ Μίντλαντς δέχτηκαν κλήση στις 12.30 π.μ. για μία επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή του κέντρου. Αμέσως κατέφθασαν περιπολικά στο σημείο, συνοδεία ασθενοφόρου.

«Λίγο αργότερα, είχαμε κλήσεις και για άλλες επιθέσεις με μαχαίρι στην περιοχή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τραυματίες, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να πούμε πόσοι, ούτε πόσο σοβαρά τραυματίστηκαν», αναφέρει η δήλωση της Αστυνομίας.

«Είναι πολύ νωρίς ακόμα για εικασίες σχετικά με τις αιτίες του περιστατικού», δήλωσε αστυνομικός στο Sky News.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διεξάγουν έρευνες.

BREAKING: Police have declared a major incident in Birmingham city centre after officers were called to reports of multiple stabbings.

The force said: "At this early stage it would not be appropriate to speculate on the causes of the incident."

More: https://t.co/JuhFdPE8LJ pic.twitter.com/jNicVQIrFy

— SkyNews (@SkyNews) September 6, 2020